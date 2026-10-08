Punkte-Hammer? ManCity muss um Zukunft zittern

Wie hart wird Manchester City nach dem Schuldspruch im Finanzskandal bestraft? Ex-Profi und Experte Alan Brazil will dazu konkrete Insider-Informationen gehört haben.
Bei der Fußball-Show „Talksport“ erklärte der 67-Jährige: „Ich habe gehört, dass es einen Punktabzug von 60 Punkten geben soll, was die Leute freuen wird und City dennoch eine Chance auf den Klassenerhalt lässt.“
Strafe erst nächste Saison?
Wann eine mögliche Strafe ausgesprochen werden könnte, ist laut Brazil noch offen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in dieser Saison noch klappt, denn aufgrund des Zeitpunkts wird es zu spät sein, wenn die Entscheidung erst durchkommt. Ist es vielleicht nächste Saison?“, mutmaßte er.
In einem Punkt sei ihm aber eine konkrete Zahl zu Ohren gekommen: „Aber es ist von einem Punktabzug von 60 Punkten die Rede.“
Dimension bislang einmalig
Viele Fans dürften sogar mit einer noch härteren Sanktion rechnen. Zum Vergleich: Dem FC Everton wurden 2024 acht Punkte abgezogen, nachdem der Verein die Finanzregeln der Premier League um 35 Millionen Pfund (umgerechnet rund 41 Millionen Euro) überschritten hatte. Manchester City soll hingegen mehr als 900 Millionen Pfund, also rund 1,1 Milliarden Euro, verschleiert haben. Dadurch konnte der Klub auf dem Transfermarkt mehr Geld ausgeben, als eigentlich erlaubt gewesen wäre.
City in Berufung
Bevor über mögliche Sanktionen entschieden werden kann, muss der Schuldspruch gegen Manchester City zunächst bestätigt werden. Der Klub legte am vergangenen Donnerstag, dem 1. Oktober, Berufung ein. Nun muss laut Premier-League-Statuten innerhalb von elf Wochen eine Anhörung stattfinden, bei der ein neues Gremium den Fall erneut prüft. Spätestens 30 Tage danach soll die endgültige Entscheidung fallen. Wird City erneut schuldig gesprochen, könnten im nächsten Schritt konkrete Strafen folgen.
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