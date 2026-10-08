Punkte-Hammer? ManCity muss um Zukunft zittern

City in Berufung

Bevor über mögliche Sanktionen entschieden werden kann, muss der Schuldspruch gegen Manchester City zunächst bestätigt werden. Der Klub legte am vergangenen Donnerstag, dem 1. Oktober, Berufung ein. Nun muss laut Premier-League-Statuten innerhalb von elf Wochen eine Anhörung stattfinden, bei der ein neues Gremium den Fall erneut prüft. Spätestens 30 Tage danach soll die endgültige Entscheidung fallen. Wird City erneut schuldig gesprochen, könnten im nächsten Schritt konkrete Strafen folgen.