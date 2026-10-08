Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Harter Kampf zurück

Schweizer: „In Österreich wäre ich fix dabei“

Ski Alpin
08.10.2026 11:40
Arnaud Boisset
Arnaud Boisset(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Arnaud Boisset möchte in der kommenden Ski-Saison im Weltcup ein Wörtchen mitreden. Doch der Konkurrenzkampf im Schweizer Speed-Team ist groß. „In Österreich oder Frankreich wäre ich wahrscheinlich fix dabei“, meint zumindest der 28-Jährige.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Im Dezember 2024 musste Arnaud Boisset einen herben Rückschlag hinnehmen: Mit etwa 120 km/h knallte der Schweizer in der Abfahrt von Beaver Creek mit dem Kopf voran auf die eisige Piste. Bei seinem Sturz zog er sich eine Gehirnerschütterung und mehrere Prellungen zu. Schließlich beendete er im Februar 2025 die Saison vorzeitig.

Arnaud Boisset stürzte in Beaver Creek schwer.
Arnaud Boisset stürzte in Beaver Creek schwer.(Bild: GEPA)

Wieder den Anschluss zu finden, war schwierig. „Ich konnte nicht nach zwölf Monaten zurückkommen und wieder auf meinem alten Niveau sein. Dafür braucht es Zeit. Aber ich hatte diese Zeit nicht, weil ich immer Druck von den anderen hatte“, schildert im Gespräch mit dem „Blick“. Marco Odermatt, Franjo von Allmen und Co – die Konkurrenz bei den Schweizern ist groß.

„Ich bin kein Europacup-Fahrer“
Nun möchte er sich seinen Platz im Weltcup zurückholen. „Das ist mein Hauptziel“, kündigt Boisset, der 2024 beim Weltcupfinale in Saalbach im Super-G auf den dritten Platz fuhr, an. Dafür muss er sich jedoch in einem internen Rennen in rund zwei Wochen in Zermatt durchsetzen: „Ich will nicht den Platz eines anderen nehmen. Ich will meinen eigenen Platz zurück.“

Lesen Sie auch:
Thea Louise Stjernesund und Timon Haugan
„Das wird Spaß machen“
Ski-Traumpaar zieht jetzt nach Österreich
08.10.2026

Er sei schließlich kein „Europacup-Fahrer“, betont Boisset. „Wenn ich am Ende der Saison alles gemacht habe, fit war und trotzdem keine Resultate mehr kommen, dann muss ich akzeptieren, dass es vielleicht vorbei ist!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
08.10.2026 11:40
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
206.873 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Wien
Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt
117.249 mal gelesen
Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung sucht die Wiener Polizei diesen Mann.
Österreich
Der ORF-Akt: „Rolilein Schlaf gut und träum schön“
89.674 mal gelesen
Im Tagebuch der „Kronzeugin“ (Grafik im Hintergrund mit Originalsätzen) kommen die beiden Männer ...
Innenpolitik
„Riesenerfolg“: Babler feiert sich & SPÖ in Video
1561 mal kommentiert
Andreas Babler ruft in einem Video die SPÖ-Mitglieder zur Einigkeit auf und verweist auf die ...
Innenpolitik
FPÖ liebäugelt plötzlich mit den NEOS als Partner
1196 mal kommentiert
Wie viele Gemeinsamkeiten haben FPÖ und NEOS?
Innenpolitik
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
1174 mal kommentiert
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Mehr Ski Alpin
Harter Kampf zurück
Schweizer: „In Österreich wäre ich fix dabei“
„Das wird Spaß machen“
Ski-Traumpaar zieht jetzt nach Österreich
Sport Tv Logo
Sieben Monate später
ÖSV-Abfahrerin vor Comeback nach Kreuzbandriss
Sport Tv Logo
„Krone“ fragte nach:
So tricksen Wintersportler den Schneemangel aus
Überraschung
Operation folgt – aber Vonn wieder im US-Ski-Kader

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf