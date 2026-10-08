Schweizer: „In Österreich wäre ich fix dabei“

„Ich bin kein Europacup-Fahrer“

Nun möchte er sich seinen Platz im Weltcup zurückholen. „Das ist mein Hauptziel“, kündigt Boisset, der 2024 beim Weltcupfinale in Saalbach im Super-G auf den dritten Platz fuhr, an. Dafür muss er sich jedoch in einem internen Rennen in rund zwei Wochen in Zermatt durchsetzen: „Ich will nicht den Platz eines anderen nehmen. Ich will meinen eigenen Platz zurück.“