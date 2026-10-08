Bei Überholmanöver vier junge Mopedfahrer getötet

Laut Polizei stieß mit drei Mopeds aus der Gruppe zusammen, von denen eines mit zwei Personen besetzt war. Die drei Fahrer und eine Mitfahrerin – laut Medienberichten waren sie im Alter von 14 bis 19 Jahren – starben an der Unfallstelle. Ein vierter Mopedfahrer konnte ausweichen und blieb unverletzt.