Unfall in Deutschland
Bei Überholmanöver vier junge Mopedfahrer getötet
Ein riskantes Überholmanöver hat am Mittwochabend in Deutschland vier Menschen das Leben gekostet. Ein Autofahrer wollte auf einer Landstraße im Bundesland Brandenburg mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge überholen und übersah dabei eine Gruppe von Mopedfahrern.
Laut Polizei stieß mit drei Mopeds aus der Gruppe zusammen, von denen eines mit zwei Personen besetzt war. Die drei Fahrer und eine Mitfahrerin – laut Medienberichten waren sie im Alter von 14 bis 19 Jahren – starben an der Unfallstelle. Ein vierter Mopedfahrer konnte ausweichen und blieb unverletzt.
Unfallauto geriet in Brand
Das Auto geriet in Brand und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Der Fahrer des Wagens wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die betroffene Straße wurde für den Rettungseinsatz und die Unfallaufnahme, in die ein Sachverständiger einbezogen wurde, voll gesperrt.
Notfallseelsorger und andere spezialisierte Helfer betreuten sowohl Angehörige der Todesopfer, von denen einige zur Unfallstelle kamen, als auch Einsatzkräfte.
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