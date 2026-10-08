Waltraud P. soll als Noch-Frau ins Männergefängnis

Ist Waltraud eine Frau oder ein Mann?

Ob die Voraussetzungen für die Anerkennung der Transidentität tatsächlich erfüllt sind, soll im November vor dem Wiener Landesverwaltungsgericht geklärt werden. „Es hat den Anschein, dass auf dem Rücken der armen Waltraud ein kaputtes Gesetz repariert werden. Wenn ein 18-Jähriger durch einen Geschlechtswechsel nicht zum Bundesheer muss oder man dadurch früher in Pension kann, stimmt etwas nicht“, ergänzt Rast.