Experten-Vorschläge: „Niemand muss sich fürchten“

Seitdem sind fast fünf Monate vergangenen, Zwischenergebnisse liegen nicht vor, wie die NEOS am Dienstag im Landtag kritisierten. Sie bohrten bei Ehrenhöfer nach. Dieser verwies darauf, dass erst ein Endbericht veröffentlicht werden kann. Die Vorschläge der Experten würden zwar auch schon ins Budget 2027 einfließen, sie zielen aber vor allem auf strukturelle Maßnahmen für die nächsten Jahre bis 2030. Der Landesrat betont: „Niemand muss sich vor den angeblich geheimen Vorschlägen fürchten.“