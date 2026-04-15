Knalleffekt: Steiermark muss viel stärker sparen!

Große Brocken müssen angegangen werden

„Wir müssen den Konsolidierungskurs konsequent weitergehen. Dies wird keine leichte Aufgabe und alle Ressorts vor große Herausforderungen stellen“, sagt Ehrenhöfer. Klar ist: Um das Einsparungsziel zu erreichen, müssen die vier großen Budgetbrocken angegangen werden: Gesundheit und Pflege, Bildung und Kinderbetreuung, Soziales sowie Verwaltung. Sie sind für mehr als 80 Prozent der Ausgaben verantwortlich. Es wird ein Kraftakt.