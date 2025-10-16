Trotz Sparkurs steigen Schulden um 835 Millionen

„Es ist gelungen, die dramatische Neuverschuldungsdynamik zu bremsen. Alle Ressorts sind betroffen, alle nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet“, spricht FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek von einem „klaren Kurswechsel“. Er betont, dass auch die Politik „bei sich selbst spart“. 2026 wird es, wie bereits bekannt, keine Gehaltserhöhung für Politiker geben. Ein „historischer Schritt“ sei eine geplante Reduktion der Parteienförderung um 15 Prozent – hier braucht es aber eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Landtag, also die Zustimmung der Opposition. Die ORF-Landesabgabe soll übrigens 2027 abgeschafft werden.