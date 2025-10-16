Trotz Sparkurs steigen Schulden um 835 Millionen

Das Geheimnis ist gelüftet: Am Donnerstag präsentiert die steirische Landesregierung ihr Budget für 2026. Es wird gespart, die Neuverschuldung beträgt dennoch 835 Millionen Euro, die Gesamtschulden steigen auf über acht Milliarden Euro! Landeshauptmann Kunasek spricht dennoch von einem „Kurswechsel“.
Klare Worte sind in der Politik nicht selbstverständlich. Als Willibald Ehrenhöfer, aus der Privatwirtschaft überraschend in die Politik gewechselter neuer ÖVP-Finanzlandesrat, im April die (verspätete) Budgetrede für 2025 hielt, fand er aber eine deutliche Botschaft: Es muss angesichts von einem Minus von 900 Millionen Euro und mehr als sieben Milliarden Euro Schulden gespart werden. Und das ordentlich und bereits 2026. Ein ausgeglichener Haushalt ist zwar utopisch, das Ergebnis sollte sich aber um bis zu einer halben Milliarde Euro verbessern.
Alle Budgetpositionen wurden auf null gestellt, alles sollte hinterfragt werden. Über den Sommer rauchten in den Abteilungen die Köpfe. Am Donnerstag stellt nun Ehrenhöfer gemeinsam mit Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) den Budgetentwurf vor. Das Ziel wurde nicht erreicht.
Ergebnis verbessert sich um 106 Millionen Euro
Zwar wird in vielen Bereichen gespart, doch die Aufwendungen übersteigen die Einnahmen weiterhin um 835 Millionen Euro! Das ist zwar eine Verbesserung gegenüber dem heurigen Budget um 106 Millionen Euro, der Schuldenstand des Landes steigt dennoch bis Ende nächsten Jahres auf mehr als acht Milliarden Euro. Alleine für Zinsen sind bereits fast 150 Millionen Euro im Jahr zu berappen.
„Es ist gelungen, die dramatische Neuverschuldungsdynamik zu bremsen. Alle Ressorts sind betroffen, alle nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet“, spricht FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek von einem „klaren Kurswechsel“. Er betont, dass auch die Politik „bei sich selbst spart“. 2026 wird es, wie bereits bekannt, keine Gehaltserhöhung für Politiker geben. Ein „historischer Schritt“ sei eine geplante Reduktion der Parteienförderung um 15 Prozent – hier braucht es aber eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Landtag, also die Zustimmung der Opposition. Die ORF-Landesabgabe soll übrigens 2027 abgeschafft werden.
Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) spricht von „einem Schritt in die richtige Richtung. Aber ich bin keine Realitätsverweigerin, es wird noch viele weitere Schritte und Reformen brauchen. Wir steuern auf eine Wand zu. So wie bisher kann es nicht weitergehen.“ Sie kündigt eine Aufgabenreform: Die Verwaltung soll effizienter werden: „Die Steiermark braucht weniger Bürokratie, sondern mehr Dynamik und Innovation.“
Ehrenhöfer spart bei sich selbst
Die Vorgaben ernst genommen hat von den Landesregierungsmitgliedern vor allem Ehrenhöfer selbst. Er spart in seinem Ressort fast 57 Millionen Euro ein. So soll es weniger Zuschüsse für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft SFG und Arbeitsmarktmaßnahmen geben. An der FH Joanneum werden Studiengebühren eingeführt. Quasi kein Geld mehr gibt es für Sonderförderungen von Großprojekten.
Ordentlich gespart wird auch im Sozialbereich von FPÖ-Landesrat Hannes Amesbauer, wo die Aufwendungen um 25 Millionen Euro sinken sollen – insbesondere im Bereich Grundversorgung von Asylwerbern, aber auch bei der reformierten Sozialhilfe. Beim Personal will Landeshauptmann Kunasek 30 Millionen Euro einsparen und nur noch jede dritte Stelle nachbesetzen.
Ausgaben für Spitäler explodieren
Deutlich höhere Ausgaben vorgesehen sind im Bildungsressort von Stefan Hermann (plus 80 Millionen Euro), vor allem aber im Gesundheitsressort von Karlheinz Kornhäusl. Hier steigen die Ausgaben um gleich 134 Millionen Euro, der Großteil davon entfällt auf die Spitäler. Brisant ist diese Entwicklung vor dem Hintergrund, dass sich die Landesregierung dazu bekannt hat, alle Krankenhausstandorte in der Steiermark zu erhalten.
