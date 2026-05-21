Steirische Schulden stiegen auf 7,4 Mrd. Euro

Am Ende kam es nicht ganz so schlimm wie erwartet: In der Budgetplanung hatte das Land mit einem dicken Minus von 942 Millionen Euro gerechnet. Jetzt, wo alle Zahlen am Tisch liegen, steht fest: Es sind „nur“ 746,6 Millionen Euro Nettofinanzierungssaldo – genau um 219,7 Millionen Euro besser als budgetiert. „Ein Minus von über 700 Millionen Euro freut mich natürlich nicht“, sagt Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP). „Aber die Einnahmen sind wesentlich besser geworden. Das liegt an den Bedarfszuweisungen, aber auch an besseren Nächtigungszahlen und positiver Wirtschaftsleistung.“