So viel kostet die genaueste Uhr der Welt

Angebot richtet sich an kaufkräftige Forscher

Die Maschine ist etwa einen Meter hoch und mit einem Volumen von rund 250 Litern für ihre Art klein. Shimadzu will in den kommenden drei Jahren zehn seiner Uhren verkaufen. Das Unternehmen hofft, dass seine Kunden sie bei der wissenschaftlichen Forschung einsetzen werden, etwa bei der Beobachtung tektonischer Aktivitäten. Interessenten müssen aber tief in die Tasche greifen, denn der Preis ist mit umgerechnet 3,09 Millionen Euro ziemlich gesalzen.