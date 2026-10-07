Schulmassaker: Angreiferin (18) hatte Unterstützer

Sechs Monate lang über Anschlagspläne ausgetauscht

Die 18-Jährige und der nun festgenommene 30-Jährige hätten sich online kennengelernt und sich etwa sechs Monate über die Pläne des Attentats ausgetauscht, teilten die Ermittler bei einer Pressekonferenz am Dienstag mit. Neben Geld, technischer Beratung und bestimmten Gegenständen, die bei der Tat verwendet werden sollten, habe sich der Verdächtige bereit erklärt, einen Livestream des Angriffs aufzuzeichnen und so zu verbreiten, dass die Täterin möglichst große Bekanntheit erlangen würde.