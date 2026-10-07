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Festnahme in den USA

Schulmassaker: Angreiferin (18) hatte Unterstützer

Ausland
07.10.2026 09:17
Die Attentäterin war früher selbst Schülerin an der Schule von Tumbler Ridge.
Die Attentäterin war früher selbst Schülerin an der Schule von Tumbler Ridge.(Bild: AP/Christinne Muschi)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Sechs Monate nach einem Schulmassaker in Kanada mit neun Toten haben Ermittler einen Verdächtigen in den USA wegen mutmaßlicher Unterstützung des Attentats festgenommen. Es handelt sich um eine Online-Bekanntschaft der 18-jährigen Angreiferin.

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Eine 18-Jährige hatte am 10. Februar im westkanadischen Ort Tumbler Ridge acht Menschen getötet, sechs davon in einer Schule. Unter den Opfern waren Schülerinnen und Schüler, eine Lehrkraft sowie die Mutter und der Stiefbruder der mutmaßlichen Schützin, die sich anschließend selbst tötete.

Sechs Monate lang über Anschlagspläne ausgetauscht
Die 18-Jährige und der nun festgenommene 30-Jährige hätten sich online kennengelernt und sich etwa sechs Monate über die Pläne des Attentats ausgetauscht, teilten die Ermittler bei einer Pressekonferenz am Dienstag mit. Neben Geld, technischer Beratung und bestimmten Gegenständen, die bei der Tat verwendet werden sollten, habe sich der Verdächtige bereit erklärt, einen Livestream des Angriffs aufzuzeichnen und so zu verbreiten, dass die Täterin möglichst große Bekanntheit erlangen würde.

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Auch während des Angriffs aus der Ferne unterstützt
Während der Tat habe der Mann der Angreiferin etwa auch Rat zum Starten eines Autos gegeben, mit dem sie sich zu einem zweiten Tatort bewegt hatte. Dem 30-Jährigen wird Verschwörung zur Ermordung von Personen in einem anderen Land vorgeworfen.

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