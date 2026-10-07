Festnahme in den USA
Schulmassaker: Angreiferin (18) hatte Unterstützer
Sechs Monate nach einem Schulmassaker in Kanada mit neun Toten haben Ermittler einen Verdächtigen in den USA wegen mutmaßlicher Unterstützung des Attentats festgenommen. Es handelt sich um eine Online-Bekanntschaft der 18-jährigen Angreiferin.
Eine 18-Jährige hatte am 10. Februar im westkanadischen Ort Tumbler Ridge acht Menschen getötet, sechs davon in einer Schule. Unter den Opfern waren Schülerinnen und Schüler, eine Lehrkraft sowie die Mutter und der Stiefbruder der mutmaßlichen Schützin, die sich anschließend selbst tötete.
Sechs Monate lang über Anschlagspläne ausgetauscht
Die 18-Jährige und der nun festgenommene 30-Jährige hätten sich online kennengelernt und sich etwa sechs Monate über die Pläne des Attentats ausgetauscht, teilten die Ermittler bei einer Pressekonferenz am Dienstag mit. Neben Geld, technischer Beratung und bestimmten Gegenständen, die bei der Tat verwendet werden sollten, habe sich der Verdächtige bereit erklärt, einen Livestream des Angriffs aufzuzeichnen und so zu verbreiten, dass die Täterin möglichst große Bekanntheit erlangen würde.
Auch während des Angriffs aus der Ferne unterstützt
Während der Tat habe der Mann der Angreiferin etwa auch Rat zum Starten eines Autos gegeben, mit dem sie sich zu einem zweiten Tatort bewegt hatte. Dem 30-Jährigen wird Verschwörung zur Ermordung von Personen in einem anderen Land vorgeworfen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.