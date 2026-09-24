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„Vor der Sintflut“

Schauspielerin Marina Vlady (88) ist gestorben

Society International
24.09.2026 21:22
Die französisch-russische Schauspielerin und Autorin Marina Vlady (Archivbild) ist gestorben.
Die französisch-russische Schauspielerin und Autorin Marina Vlady (Archivbild) ist gestorben.(Bild: AFP/TIZIANA FABI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die französisch-russische Schauspielerin Marina Vlady ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Vlady spielte in mehr als 80 Filmen mit, ihren Durchbruch schaffte sie mit dem Jugendbanden-Drama „Vor der Sintflut“ (1956).

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Die in der Nähe von Paris geborene Schauspielerin stand bereits mit zehn Jahren erstmals vor der Kamera. Sie trat als Kind auch im Ballett der Pariser Oper auf. In den 1950er-Jahren war sie in italienischen, französischen und deutschen Filmen als Jugendliche zu sehen, die unter anderem ältere Männer verführte. Der 1955 gedrehte Film „Die blonde Hexe“ wurde schließlich zum Publikumserfolg. Später war Vlady etwa in „Die Bienenkönigin“ und „Plötzliches Verlangen“ zu sehen.

„Während ihrer gesamten Schauspielkarriere, die bereits in ihrer frühen Kindheit an der Seite ihrer Eltern begann, hat sie mit ihrer Präsenz die Filme von Chris Marker, Jean-Luc Godard, Orson Welles, Bertrand Tavernier, André Cayatte, Ettore Scola, Jean Delannoy und vielen anderen sowie die ihres ersten Ehemanns Robert Hossein bereichert“, schrieben ihre Angehörigen.

Nach mehr als 80 Filmen fing Vlady an, Bücher zu schreiben. Eines ihrer erfolgreichsten Werke ist „Eine Liebe zwischen zwei Welten“, das 1991 auf Deutsch erschienen ist. Dieses widmete sie ihrem dritten Ehemann, dem russischen Dichter und Protestsänger Wladimir Wyssozki, der 1980 starb.

Die Schauspielerin und Autorin hätte ein „langes, schönes und erfülltes Leben“ gehabt, teilten ihre Kinder in einer Erklärung mit. Sie sei „zu Hause, im Kreise ihrer Angehörigen und ihrer Tiere“ gestorben.

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