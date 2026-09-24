Schauspielerin Marina Vlady (88) ist gestorben

Die in der Nähe von Paris geborene Schauspielerin stand bereits mit zehn Jahren erstmals vor der Kamera. Sie trat als Kind auch im Ballett der Pariser Oper auf. In den 1950er-Jahren war sie in italienischen, französischen und deutschen Filmen als Jugendliche zu sehen, die unter anderem ältere Männer verführte. Der 1955 gedrehte Film „Die blonde Hexe“ wurde schließlich zum Publikumserfolg. Später war Vlady etwa in „Die Bienenkönigin“ und „Plötzliches Verlangen“ zu sehen.