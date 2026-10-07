Ältester Buchladen des Burgenlandes wird 120 Jahre

Gemeinsam mit der AK-Bücherei Oberwart organisiert er Veranstaltungen und bringt Autoren mit ihrem Publikum zusammen. Die Bibliothek sieht er keineswegs als Konkurrenz. „Die Bibliothek ist nicht der Feind der Buchhandlung.“ Wer von Büchern begeistert werde, greife irgendwann auch selbst zu und kaufe eines. Genau darum geht es Pokorny: Menschen zum Lesen zu bringen. Ob Krimi, Kinderbuch, Roman oder heimische Literatur, ist zweitrangig. „Egal was, Hauptsache die Leute lesen.“

Oscar für den besten Buchhändler Österreichs

Dass dieses Rezept funktioniert, zeigte der Österreichische Buchhandlungspreis, den Pokorny vor vier Jahren als erster Buchhändler des Burgenlandes erhielt. Bis heute ist er der einzige im Land. Und auch nach 120 Jahren will er vor allem eines: Menschen neugierig auf Bücher machen.