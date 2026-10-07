Dieser Kalender sorgt für Herzflattern

Vom Mechaniker zum Kalender-Schönling

Der 22-Jährige ist seit Kindestagen eng mit der Landwirtschaft verbunden. Aufgewachsen auf dem Familienbetrieb des Vaters, schraubt der gelernte Landmaschinenmechaniker heutzutage an Traktoren und Co. „Ich habe das Gefühl, dass gerade die Landwirtschaft ein bisschen attraktiver wird für junge Leute“, erzählt er der „Krone“. Vor allem die junge Generation trage ihren Beruf und das Leben am Land heute ganz anders nach außen – etwa als sogenannte Agrar-Influencer in den sozialen Medien. Dass Huber selbst in keine Schublade passt, zeigt sich spätestens nach Feierabend. Dann tauscht der 22-Jährige nämlich Schraubenschlüssel gegen Fahrrad.