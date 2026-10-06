Binder+Co investiert vier Millionen in die Zukunft

Aufbereitungs- und Recyclingtechnikspezialist Binder+Co beschäftigt insgesamt 416 Mitarbeiter, 260 davon am Hauptsitz in Gleisdorf. Der EBT im ersten Halbjahr 2026 ist mit rund 4,2 Millionen Euro höher als der Vergleichswert 2025. Aktuell habe man keine Großprojekte, dafür aber kleinere Vorhaben und Maschinenverkäufe. Der Auftragsstand sei mit rund 64,9 Millionen Euro etwa auf Jahresniveau. Fünf Prozent des Umsatzes, also knapp vier Millionen Euro, fließen 2026 in die Forschung.