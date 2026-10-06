Katie Holmes schwebt auf Wolke sieben!

Katie Holmes und Jason Bard Yarmosky zeigen in Paris ganz offen ihre Gefühle. Bei der Fashion Week hielten die Schauspielerin und der Künstler Händchen. Die Schauspielerin strahlte nur so vor Liebesglück. Eine Quelle behauptet sogar: Holmes könne sich eines Tages eine Hochzeit mit ihrem neuen Freund vorstellen.
Bei Katie Holmes, 47, scheint Amor gerade ganze Arbeit zu leisten. Während der Paris Fashion Week zeigt sich die Schauspielerin so verliebt wie schon lange nicht mehr. Gemeinsam mit ihrem Freund Jason Bard Yarmosky, 39, besuchte sie am Montag die Show von Gabriela Hearst – und die beiden konnten kaum die Finger voneinander lassen.
Vor der Modenschau posierten Holmes und der bildende Künstler gemeinsam für die Fotografen. Dabei hatte die „Dawson’s Creek“-Darstellerin offenbar vor allem Augen für ihren Freund. Anschließend nahmen die beiden in der ersten Reihe Platz und hielten dort demonstrativ Händchen.
Sexy Auftritt mit hohem Beinschlitz
Auch modisch zog Holmes alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin erschien in einem schwarzen Leder-Bleistiftrock mit einem gewagten, bis zum Oberschenkel reichenden Schlitz. Dazu kombinierte sie einen Rollkragenpullover und weiße High Heels.
Yarmosky setzte dagegen auf einen lässig-eleganten Look mit grünem Strick.
Die beiden wirken inzwischen wie ein eingespieltes Paar. Und Paris ist längst nicht ihre erste gemeinsame Station.
Ihre Liebe kennt offenbar keine Grenzen
Holmes und Yarmosky verbringen derzeit auffallend viel Zeit miteinander. Neben mehreren Shows und Partys in Paris besuchten sie zuletzt auch die glamouröse Party von Carine Roitfeld. Bereits eine Woche zuvor waren sie gemeinsam bei der Tod’s-Show während der Mailänder Fashion Week zu sehen.
Und auch romantische Auszeiten kamen offenbar nicht zu kurz. Während ihrer ausgedehnten Europa-Reise gönnten sich die beiden gleich zwei gemeinsame Trips an den Comer See in Italien.
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