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Nicht ohne ihren Mann

Offen wie nie: Vanessa Mai gesteht Verlustängste

Society International
06.10.2026 10:35
Vanessa Mai kann sich ein Leben ohne ihren Mann Andreas Ferber nicht mehr vorstellen.
Vanessa Mai kann sich ein Leben ohne ihren Mann Andreas Ferber nicht mehr vorstellen.(Bild: Viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Seit 2012 geht Schlagersängerin Vanessa Mai mit ihrem Ehemann Andreas Ferber durchs Leben. Nun gesteht die Sängerin offen, dass sie sich ein Leben ohne ihren Mann nicht mehr vorstellen kann. 

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Normalerweise kennt man Vanessa Mai eher als fröhlich-freche Persönlichkeit, die mit ihren Schlagern die Fans zum Jubeln bringt. Die selbstbewusste Deutsche hat aber auch eine sensible Seite. Vor allem, wenn es um ihren Mann Andreas geht, wird Vanessa äußerst sentimental.

Ohne Mann nicht vorstellbar
So erwähnte die 34-Jährige in ihrem Podcast „Schön laut“, dass sie sich „ein Leben ohne ihren Mann nicht mehr vorstellen kann“. Wenn sie nicht zusammen sind, würde der Alltag schnell zur Herausforderung werden. Sie erzählt, dass ihr Mann einmal beruflich nach Rio de Janeiro musste. Die Woche habe sich angefühlt wie eine halbe Ewigkeit. Sie schildert sogar, dass sie sich bei einfachen Alltagsaufgaben ohne ihren Mann „viele Jahre zurückversetzt fühle, als sie noch ihren Mädchennamen getragen hat“. 

Mai hat Verlustängste 
Die Sängerin, die auch als Schauspielerin und Moderatorin arbeitet, plagen oft Verlustängste. Bei dem Gedanken an den Verlust ihres Andreas wird die Sängerin besonders emotional. Sollte ihrem Mann jemals etwas zustoßen, möchte sie „sofort an einem gebrochenen Herzen sterben“. Wie emotional!

Wenn sie daran denkt, dass ihr Mann für immer die Augen zumacht, schildert sie:  „Ab und zu kommt dann schon auch mal eine Träne. Und es tut weh im Herzen.“ Die beiden sind einfach ein Herz und eine Seele. Diese wunderbare Verbundenheit hält auch nach 14 Jahren Beziehung. Das muss wahre Liebe sein! 

Auf Instagram posteten Vanessa Mai und Lola Weippert einen Ausschnitt aus der Podcastfolge von „Schön laut“, in der sie über Verlustängste sprechen. Am Schluss der Szene sagt Vanessa: „Ich würde an einem gebrochenen Herzen sterben glaub ich“. 

Seit 2012 ein Paar
Vanessa Mai, die auch als Schauspielerin und Moderatorin arbeitet, ist seit 2012 mit Musikmanager Andreas Ferber zusammen, seit 2017 sind die beiden verheiratet. Ferber ist nicht nur Vanessas Ehemann, sondern zudem auch ihr Manager. Die beiden lernten sich 2012 in einem Erlebnishotel kennen. Für Vanessa war es damals „Liebe auf den ersten Blick“. Ein Jahr musste Vanessa um ihren Angebeten kämpfen, denn Andreas wies sie zunächst ab. Schließlich eroberte Vanessa doch das Herz des Musikproduzenten, der im Übrigen auch der Stiefsohn von Andrea Berg ist. 

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Hund statt Kind
Das Paar hat keine Kinder. Vanessa betonte in einem Interview, dass sie sich manchmal von der Fragerei nach einem Babywunsch genervt fühle. Stattdessen sind die beiden liebevolle Eltern von Mops „Ikaro“. In ihrem Podcast erwähnte sie sogar einmal, dass sie „Haustiere süßer findet als Kinder“. 

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