Offen wie nie: Vanessa Mai gesteht Verlustängste

Seit 2012 ein Paar

Vanessa Mai, die auch als Schauspielerin und Moderatorin arbeitet, ist seit 2012 mit Musikmanager Andreas Ferber zusammen, seit 2017 sind die beiden verheiratet. Ferber ist nicht nur Vanessas Ehemann, sondern zudem auch ihr Manager. Die beiden lernten sich 2012 in einem Erlebnishotel kennen. Für Vanessa war es damals „Liebe auf den ersten Blick“. Ein Jahr musste Vanessa um ihren Angebeten kämpfen, denn Andreas wies sie zunächst ab. Schließlich eroberte Vanessa doch das Herz des Musikproduzenten, der im Übrigen auch der Stiefsohn von Andrea Berg ist.