NEOS auf Agentenjagd

EINERSEITS sind die dabei ans Licht gekommenen Fakten nicht von der Hand zu weisen. Weshalb Brandstätter die Freiheitlichen auch als „Agenten Putins“ bezeichnet. Tatsächlich hat FPÖ-Chef Herbert Kickl mehrfach erklärt, man müsse mit Russland zukünftig wieder Geschäfte machen. Und in der Tat haben FPÖ-Mandatare mehrfach geäußert, dass die Russland-Sanktionen uns mehr schaden würden als den Russen. Und wirklich haben sich Freiheitliche erkühnt zu erklären, dass das Ende der russischen Gasimporte bei uns eine Energiekrise auslösen könnte. Und dergleichen Ungeheuerlichkeiten mehr.