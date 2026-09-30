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„Zutiefst erschüttert“

Chad Lowe trauert um seine Tochter Fiona (13)

Society International
30.09.2026 08:50
Chad Lowe und Kim Painter mit ihren Töchtern Nixie, Fiona (Mitte) und Mabel auf einem Foto aus ...
Chad Lowe und Kim Painter mit ihren Töchtern Nixie, Fiona (Mitte) und Mabel auf einem Foto aus dem Jahr 2022. Der Schauspieler gab nun den Tod seiner 13-jährigen Tochter Fiona bekannt.(Bild: Krone-Collage/Viennareport)
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Von krone.at

Chad Lowe trauert um seine Tochter. Das gaben der Schauspieler und Bruder von Rob Lowe sowie seine Ehefrau Kim Painter in einem bewegenden Statement bekannt. Fiona Helper Lowe wurde nur 13 Jahre alt.

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„Wir sind zutiefst erschüttert über den Verlust unserer geliebten Fiona. Sie war ein liebevolles junges Mädchen, das klug und kreativ war und gerne tanzte“, schrieb die Familie in einem Statement, das unter anderem dem „People“-Magazin vorliegt.

„Der Sonnenschein unseres Lebens“
Fiona sei von ihren Schwestern Nixie und Mabel vergöttert und von ihren Eltern innig geliebt worden, schrieben Lowe und Painter in ihrer emotionalen Nachricht weiter. „Tatsächlich war sie der Sonnenschein unseres Lebens.“

Der Tod von Fiona sei „für unsere gesamte Familie niederschmetternd, und wir bitten in dieser Zeit um Gebete und die Wahrung unserer Privatsphäre“.

Chad Lowe und Kim Painter brachten ihre Töchter auch immer wieder mit auf den roten Teppich – ...
Chad Lowe und Kim Painter brachten ihre Töchter auch immer wieder mit auf den roten Teppich – hier bei einer Premiere im Jahr 2023. Fiona war die zweitälteste Tochter des Paares und ist hier in der Mitte im schwarzen Kleid zu sehen.(Bild: APA/AFP/Juan Pablo Rico)

Zur Todesursache ihrer Tochter machen Chad Lowe und Kim Painter unterdessen keine Angaben.

Ihr Statement enden der Schauspieler und seine Ehefrau schließlich mit dem Aufruf, dass man sich an die US-Krisenhotline wenden soll, wenn man jemanden kennt, der mit psychischen Problemen zu kämpfen hat.

Lowe hat drei Töchter
Chad Lowe ist der jüngere Bruder von Rob Lowe. Wie sein Bruder arbeitet auch der 58-Jährige als Schauspieler, spielte unter anderem in der Serie „Pretty Little Liars“ mit.

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Vor seiner Ehe mit Kim Painter war Lowe mit Oscarpreisträgerin Hilary Swank verheiratet. Mit Painter hat Lowe nicht nur Tochter Fiona, sondern auch die Mädchen Mabel (17) und Nixie (10).

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
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