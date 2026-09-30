Chad Lowe trauert um seine Tochter Fiona (13)

Chad Lowe trauert um seine Tochter. Das gaben der Schauspieler und Bruder von Rob Lowe sowie seine Ehefrau Kim Painter in einem bewegenden Statement bekannt. Fiona Helper Lowe wurde nur 13 Jahre alt.
„Wir sind zutiefst erschüttert über den Verlust unserer geliebten Fiona. Sie war ein liebevolles junges Mädchen, das klug und kreativ war und gerne tanzte“, schrieb die Familie in einem Statement, das unter anderem dem „People“-Magazin vorliegt.
„Der Sonnenschein unseres Lebens“
Fiona sei von ihren Schwestern Nixie und Mabel vergöttert und von ihren Eltern innig geliebt worden, schrieben Lowe und Painter in ihrer emotionalen Nachricht weiter. „Tatsächlich war sie der Sonnenschein unseres Lebens.“
Der Tod von Fiona sei „für unsere gesamte Familie niederschmetternd, und wir bitten in dieser Zeit um Gebete und die Wahrung unserer Privatsphäre“.
Zur Todesursache ihrer Tochter machen Chad Lowe und Kim Painter unterdessen keine Angaben.
Ihr Statement enden der Schauspieler und seine Ehefrau schließlich mit dem Aufruf, dass man sich an die US-Krisenhotline wenden soll, wenn man jemanden kennt, der mit psychischen Problemen zu kämpfen hat.
Lowe hat drei Töchter
Chad Lowe ist der jüngere Bruder von Rob Lowe. Wie sein Bruder arbeitet auch der 58-Jährige als Schauspieler, spielte unter anderem in der Serie „Pretty Little Liars“ mit.
Vor seiner Ehe mit Kim Painter war Lowe mit Oscarpreisträgerin Hilary Swank verheiratet. Mit Painter hat Lowe nicht nur Tochter Fiona, sondern auch die Mädchen Mabel (17) und Nixie (10).
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