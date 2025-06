Wirtschaftskammer Tirol setzt auf „Aussitzen“

Abschließend schreibt er im Brief an Präsidentin Thaler: „Ich musste dir jetzt einfach meinen Unmut in einem persönlichen Schreiben mitteilen, anstelle dir das medial via Leserbrief auszurichten. Und ich hoffe, du wertest es als offene, ehrliche Mitteilung und Meinung.“ Wie Thaler den Brief wertet, ist unklar. Fest steht, dass Schonner, so wie angeblich andere Funktionäre auch, seit rund zwei Wochen vergeblich auf eine Antwort wartete und somit den Brief nun öffentlich machte.