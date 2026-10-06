Osttiroler Nachtbusse bestanden den Härtetest

Nach Sommer-Testlauf mit Sicherheitspersonal an Bord fahren die Nachtbusse in Osttirol an Wochenenden wieder zu den gewohnten Zeiten. Auseinandersetzungen und Übergriffe waren die Ursache für diese Maßnahme.
Keine Zwischenfälle und rund 200 Fahrgäste pro Wochenende – so lautet die Bilanz bei der Rückkehr der Osttiroler Nachtbusse. Der Verkehrsverbund Tirol (VVT) zeigt sich somit zufrieden mit der Testphase im heurigen Sommer und will nun die beiden Linien (900N und 901N) wieder wie gewohnt und ohne Sicherheitsbegleitung für Nachtschwärmer anbieten.
Ausschreitungen und Schäden sorgten für Aus
Im Frühjahr wurden die Nightliner nach Mitternacht vom VVT eingestellt. Grund waren – wie berichtet – Übergriffe durch Betrunkene an anderen Fahrgästen oder an Fahrern. Auch enorme Sachschäden an den Bussen selbst wurden verzeichnet. Der Betreiber reagierte darauf und stellte die beiden Linien bzw. die Fahrten nach 0.30 Uhr an Wochenenden und Feiertagen ein.
Der Aufschrei bei den heimischen Nachtschwärmern war groß. Politik, Organisationen und weitere Betroffene meldeten sich zu Wort und forderten, die Maßnahmen zu überdenken und eine Lösung zu finden.
Der Betrieb verläuft erfolgreich und die Verbindungen werden verantwortungsvoll genutzt.
VVT-GF Alexander Jug
Bild: Christof Birbaumer
Im Sommer startete schließlich der Testbetrieb mit Securitys. Die Busse werden nun wieder zu den planmäßigen Zeiten am Wochenende verkehren – ganz ohne Aufpasser. „Der Betrieb verläuft erfolgreich und die Verbindungen werden verantwortungsvoll genutzt“, erklärt VVT-GF Alexander Jug. BM Elisabeth Blanik ergänzt: „Die Nightliner sind ein wichtiges Angebot für Osttirol. Sie ermöglichen vielen Menschen auch in den Nachtstunden eine sichere und bequeme Heimfahrt.“
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