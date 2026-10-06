Osttiroler Nachtbusse bestanden den Härtetest

Ausschreitungen und Schäden sorgten für Aus

Im Frühjahr wurden die Nightliner nach Mitternacht vom VVT eingestellt. Grund waren – wie berichtet – Übergriffe durch Betrunkene an anderen Fahrgästen oder an Fahrern. Auch enorme Sachschäden an den Bussen selbst wurden verzeichnet. Der Betreiber reagierte darauf und stellte die beiden Linien bzw. die Fahrten nach 0.30 Uhr an Wochenenden und Feiertagen ein.