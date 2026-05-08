Kein Verständnis für Nightliner-Aus in Osttirol

Neue Kritik, Securitys und eine temporäre Maßnahme

Unterstützung erhielt man von den Tiroler Grünen und der Jungen Volkspartei Lienz. Obmann Armin Hofmann kritisiert: „Es kann nicht dazu führen, dass viele Jugendliche kollektiv bestraft werden, die nach dem Ausgehen nur sicher nach Hause kommen wollen.“ Er wolle sich mit den Verantwortlichen an einen Tisch setzen, damit das Angebot schnellstmöglich wieder aufgenommen wird.