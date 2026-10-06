Wie verschwanden die Quitten aus dem Schulgarten?

Quittendieb gesucht! Am Montag, 28. 9., oder Dienstag, 29. 9., hat jemand unerlaubt und ohne zu fragen aus dem Freigelände der MS1 Ried Brucknerschule sämtliche reifen Quitten vom Baum gestohlen.“ Mit diesen Worten schlug ein Lehrer der Rieder Bildungseinrichtung auf Facebook Alarm: „Das ist kein Kavaliersdelikt – zumal sich der Baum auf dem Schulgelände befindet.“ Der martialische Nachsatz beinhaltete gar eine Drohung: „Vielleicht bekommt der Dieb oder die Diebin ja ein schlechtes Gewissen und meldet sich binnen sieben Tagen – ansonsten könnten wir die Sache zur Anzeige bringen.“