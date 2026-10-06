Wie verschwanden die Quitten aus dem Schulgarten?

Vermeintliche Diebe hatten den Obstbaum im Garten der Brucknerschule in Ried im Innkreis abgeerntet, ein Lehrer schlug Alarm. Doch dann stellte sich heraus, dass alles ganz anders war.
Quittendieb gesucht! Am Montag, 28. 9., oder Dienstag, 29. 9., hat jemand unerlaubt und ohne zu fragen aus dem Freigelände der MS1 Ried Brucknerschule sämtliche reifen Quitten vom Baum gestohlen.“ Mit diesen Worten schlug ein Lehrer der Rieder Bildungseinrichtung auf Facebook Alarm: „Das ist kein Kavaliersdelikt – zumal sich der Baum auf dem Schulgelände befindet.“ Der martialische Nachsatz beinhaltete gar eine Drohung: „Vielleicht bekommt der Dieb oder die Diebin ja ein schlechtes Gewissen und meldet sich binnen sieben Tagen – ansonsten könnten wir die Sache zur Anzeige bringen.“
Doch das Rohrstaberl wurde nicht gebraucht
Auf Nachfragen stellte sich heraus, dass der Langfinger keine kriminellen Energien hatte, sondern besonders ordentlich war.
Laut Bildungsdirektion meldete sich nämlich im Laufe des Montags das Stadtamt Ried bei der Direktorin der Rieder Brucknerschule und „gestand“, dass die Quitten bei herbstlichen Gartenarbeiten abgeerntet worden seien.
Hoffentlich ärgert sich der Lehrer nicht zu sehr
Der Pädagoge, der sich über den vermeintlichen „Diebstahl“ so geärgert hatte, würde normalerweise die reifen Quitten selbst ernten, um daraus zu Hause einen schmackhaften Saft zu pressen, den er dann für die Kollegen in die Schule mitbringen würde. Bleibt nur zu hoffen, dass er jetzt nicht sauer ist.
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