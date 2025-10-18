Qualzucht-Hunde? Schau endet mit einer Anzeige

„Bloße Sichtung bedeutet nichts“

Der ÖKV wehrt sich gegen die Vorwürfe. „Die bloße Sichtung solcher Hunderassen bedeutet nicht, dass es sich automatisch um Qualzuchten handelt“, betont Alexandra Messner, Büroleiterin des Dachverbands von rund 100 Hundeverbänden. Entscheidend sei immer der individuelle Gesundheitszustand. „Nur nachweislich gesunde Hunde ohne Qualzuchtsymbole sind teilnahmeberechtigt. Das wird streng kontrolliert“, so Messner. Um das zu gewährleisten, sind sieben Tierärzte vor Ort, auch die Richter des Bewerbs seien speziell geschult. Man sei in engem Austausch mit den Behörden.