Mehr als 400 Einsatzkräfte proben den Ernstfall

Im Ernstfall muss trotz einer Stress- und Drucksituation jeder Handgriff sitzen. Um Einsatzkräfte im Tennengau bestmöglich auf vielfältige Szenarien vorzubereiten, steigt am 10. Oktober die Katastrophenschutzübung „TENT ‘26“ .
Mehr als 400 Einsatzkräfte werden dabei die Rettung verunglückter Personen, den Umgang mit Naturgefahren sowie die Zusammenarbeit zwischen den Einsatz-, Hilfs- und Rettungsorganisationen üben. Die Gemeinden Adnet und Krispl stehen im Mittelpunkt der Übung. Übungsannahme ist dabei ein länger anhaltendes Starkregenereignis, das zu mehreren Schadstellen im Bezirk führt. Die Hauptrollen nehmen dabei das Ufer des Wiestalstausees und verunglückte Fahrzeuge ein. Insgesamt sind mehr als 400 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, des Roten Kreuzes und der Berg-, Höhlen- und Wasserrettung im Einsatz. Geleitet wird die Übung von der Bezirkshauptmannschaft Hallein. Diese aktiviert auch den Bezirkseinsatzstab, der aktiv an der Übung teilnehmen wird.
Sperre der Wiestal Landesstraße
Während der Übung bleibt die L107, die Wiestal Landesstraße, für den Individualverkehr zwischen „Adnet-Seefeldmühle“ und der Abzweigung „Gaißau-Krispl“ von 11 Uhr bis längstens 19 Uhr gesperrt. Es besteht eine lokale Umleitung über die L209, Krispler Landesstraße. In Krispl wird die L209 im Bereich der Einsatzstelle Mörtelbachkluft kurzzeitig nur einspurig befahrbar sein. Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde wird in dieser Zeit den Verkehr regeln.
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