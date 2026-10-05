Mehr als 400 Einsatzkräfte proben den Ernstfall

Mehr als 400 Einsatzkräfte werden dabei die Rettung verunglückter Personen, den Umgang mit Naturgefahren sowie die Zusammenarbeit zwischen den Einsatz-, Hilfs- und Rettungsorganisationen üben. Die Gemeinden Adnet und Krispl stehen im Mittelpunkt der Übung. Übungsannahme ist dabei ein länger anhaltendes Starkregenereignis, das zu mehreren Schadstellen im Bezirk führt. Die Hauptrollen nehmen dabei das Ufer des Wiestalstausees und verunglückte Fahrzeuge ein. Insgesamt sind mehr als 400 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, des Roten Kreuzes und der Berg-, Höhlen- und Wasserrettung im Einsatz. Geleitet wird die Übung von der Bezirkshauptmannschaft Hallein. Diese aktiviert auch den Bezirkseinsatzstab, der aktiv an der Übung teilnehmen wird.