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Gartenhütte in Flammen

Gasflasche explodiert: Steirerin verletzt

Steiermark
05.10.2026 09:07
Der Brand drohte, sich auszuweiten.
Der Brand drohte, sich auszuweiten.(Bild: FF Bruck an der Mur Stadt)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Vier Feuerwehren mussten am Sonntagabend in Bruck an der Mur (Steiermark) ausrücken. Eine Gartenhütte stand in Flammen – der Brand drohte, sich auszuweiten. Eine Frau wurde verletzt.

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Eine 56-Jährige dürfte am Sonntag gegen 19 Uhr in Bruck an der Mur mit einer Gasflasche hantiert haben, als diese plötzlich explodiert ist. Daraufhin ist die Gartenhütte in Brand geraten. In der Nähe der Hütte hielten sich mehrere Personen sowie die Besitzerin auf. 

Straßensperre wegen Schaulustigen
Das Feuer drohte sich auszuweiten. Daher wurden zusätzliche Einsatzkräfte alarmiert. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Bruck an der Mur Stadt wurden die Freiwilligen Feuerwehren Picheldorf, VOEST Wire und VOEST Edelstahl sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt zum Einsatz hinzugezogen. Eine örtliche Straßensperre wurde eingerichtet, um Schaulustige fernzuhalten.

(Bild: FF Bruck an der Mur Stadt)
(Bild: FF Bruck an der Mur Stadt)
(Bild: FF Bruck an der Mur Stadt)
(Bild: FF Bruck an der Mur Stadt)

Gegen 22.30 Uhr konnten die Feuerwehren den Brand löschen. Ein Bezirksbrandermittler nahm die Ermittlungen auf. Das Abziehen des unter Druck stehenden Gasschlauches dürfte wohl zu einer Explosion geführt haben, wodurch der Brand ausgelöst wurde.

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56-Jährige verletzt, gesamte Hütte zerstört
Die 56-jährige Besitzerin erlitt eine Verletzung unbestimmten Grades an der Hand. Durch den Brand wurden die Gartenhütte sowie das gesamte Inventar zerstört. Zudem wurden umliegende Bäume und Sträucher sowie der Zaun einer benachbarten Gartenhütte beschädigt.

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