Bolsonaro-Sohn und Lula treten gegeneinander an

Das starke Abschneiden Bolsonaros kam überraschend, da Umfragen vor der Wahl Lula mit etwa drei Prozentpunkten vorn gesehen hatten. Lula räumte ein, das Ergebnis sei unerwartet gekommen. Er sei überzeugt gewesen, die Wahl bereits im ersten Durchgang zu gewinnen, so der Amtsinhaber. Ab morgen beginne ein neuer Wahlkampf. Sein Herausforderer bedeute Ungewissheit für das Land. Bolsonaro zeigte sich dagegen sehr zufrieden mit dem Ausgang und erklärte, Brasilien wolle Veränderung.