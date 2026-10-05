Bolsonaro-Sohn und Lula treten gegeneinander an

Die Präsidentschaftswahl in Brasilien geht in die zweite Runde. Dabei werden sich am 25. Oktober der rechte Senator Flavio Bolsonaro und der linke Amtsinhaber Luiz Inacio Lula da Silva gegenüberstehen.
Nach Auszählung von fast 99 Prozent der Stimmen lag der 45-jährige Sohn des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro am Sonntag mit rund 47 Prozent vor dem 80-jährigen Lula, der auf 44,9 Prozent kam. Damit verfehlten beide Kandidaten die absolute Mehrheit. Umfragen zufolge dürften sich die beiden stärksten Bewerber in der zweiten Runde ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern.
Das starke Abschneiden Bolsonaros kam überraschend, da Umfragen vor der Wahl Lula mit etwa drei Prozentpunkten vorn gesehen hatten. Lula räumte ein, das Ergebnis sei unerwartet gekommen. Er sei überzeugt gewesen, die Wahl bereits im ersten Durchgang zu gewinnen, so der Amtsinhaber. Ab morgen beginne ein neuer Wahlkampf. Sein Herausforderer bedeute Ungewissheit für das Land. Bolsonaro zeigte sich dagegen sehr zufrieden mit dem Ausgang und erklärte, Brasilien wolle Veränderung.
Während Lula eine vierte Amtszeit anstrebt, hofft Flavio Bolsonaro, die rechtsgerichtete Bewegung seines Vaters wieder an die Macht zu bringen.
Sorgen vor schwächelnder Wirtschaft
Ein Sieg Bolsonaros würde eine Welle rechter Wahlerfolge in Lateinamerika verlängern, die im Einklang mit US-Präsident Donald Trump stehen. Trump hatte den Senator im Weißen Haus empfangen und öffentlich gelobt. Lulas Verbündete warnten dagegen, die US-Regierung könnte im Falle eines Wahlsiegs des Amtsinhabers das Ergebnis nicht anerkennen. Es stehe die Zukunft Brasiliens auf dem Spiel, gab sich Lula nach der Stimmabgabe alarmiert. Der Wahlkampf war geprägt von Vorwürfen einer Einmischung der USA.
Zudem dominierten Sorgen über die schwächelnde Wirtschaft und Korruptionsskandale die Wahlen. Zwar sind Arbeitslosigkeit und Ungleichheit gesunken, doch viele Brasilianer leiden unter hohen Lebenshaltungskosten. Die Staatsverschuldung liegt bei über 82 Prozent der Wirtschaftsleistung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.