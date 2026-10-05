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Wahlbeben in Brasilien

Bolsonaro-Sohn und Lula treten gegeneinander an

Außenpolitik
05.10.2026 07:06
Analysten zufolge profitierte Bolsonaro (links) stark von Protestwählern, die eigentlich erst in ...
Analysten zufolge profitierte Bolsonaro (links) stark von Protestwählern, die eigentlich erst in einer möglichen Stichwahl gegen Lula (rechts) stimmen wollten.(Bild: AP/AP Photo/)
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Von krone.at

Die Präsidentschaftswahl in Brasilien geht in die zweite Runde. Dabei werden sich am 25. Oktober der rechte Senator Flavio Bolsonaro und der linke Amtsinhaber Luiz Inacio Lula da Silva gegenüberstehen.

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Nach Auszählung von fast 99 Prozent der Stimmen lag der 45-jährige Sohn des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro am Sonntag mit rund 47 Prozent vor dem 80-jährigen Lula, der auf 44,9 Prozent kam. Damit verfehlten beide Kandidaten die absolute Mehrheit. Umfragen zufolge dürften sich die beiden stärksten Bewerber in der zweiten Runde ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern.

Das starke Abschneiden Bolsonaros kam überraschend, da Umfragen vor der Wahl Lula mit etwa drei Prozentpunkten vorn gesehen hatten. Lula räumte ein, das Ergebnis sei unerwartet gekommen. Er sei überzeugt gewesen, die Wahl bereits im ersten Durchgang zu gewinnen, so der Amtsinhaber. Ab morgen beginne ein neuer Wahlkampf. Sein Herausforderer bedeute Ungewissheit für das Land. Bolsonaro zeigte sich dagegen sehr zufrieden mit dem Ausgang und erklärte, Brasilien wolle Veränderung.

Große Freude bei Lulas Anhängern.
Große Freude bei Lulas Anhängern.(Bild: AP/Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved)

Während Lula eine vierte Amtszeit anstrebt, hofft Flavio Bolsonaro, die rechtsgerichtete Bewegung seines Vaters wieder an die Macht zu bringen.

Sorgen vor schwächelnder Wirtschaft
Ein Sieg Bolsonaros würde eine Welle rechter Wahlerfolge in Lateinamerika verlängern, die im Einklang mit US-Präsident Donald Trump stehen. Trump hatte den Senator im Weißen Haus empfangen und öffentlich gelobt. Lulas Verbündete warnten dagegen, die US-Regierung könnte im Falle eines Wahlsiegs des Amtsinhabers das Ergebnis nicht anerkennen. Es stehe die Zukunft Brasiliens auf dem Spiel, gab sich Lula nach der Stimmabgabe alarmiert. Der Wahlkampf war geprägt von Vorwürfen einer Einmischung der USA.

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Zudem dominierten Sorgen über die schwächelnde Wirtschaft und Korruptionsskandale die Wahlen. Zwar sind Arbeitslosigkeit und Ungleichheit gesunken, doch viele Brasilianer leiden unter hohen Lebenshaltungskosten. Die Staatsverschuldung liegt bei über 82 Prozent der Wirtschaftsleistung.

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