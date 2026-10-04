Brasilien-Wahl: Lula und Bolsonaro fast gleichauf

Lula (80) war bereits von 2003 bis 2010 Staatschef. Flávio Bolsonaro tritt erstmals für das Präsidentenamt an. Sein Vater und Ex-Präsident Jair Bolsonaro wurde vom Obersten Gericht wegen eines Umsturzversuchs zu mehr als 27 Jahren verurteilt und sitzt derzeit aus gesundheitlichen Gründen im Hausarrest.