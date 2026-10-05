Bosnien-Herzegowina-Wahlen: Nationalisten führen

Mit 55,4 Prozent der Stimmen sicherte sich eine weitere SNSD-Kandidatin, Željka Cvijanović, den serbischen Posten im dreiköpfigen Staatspräsidium des Landes. Auch bei den bosnischen Kroaten setzte sich mit Darijana Filipović eine nationalistische Kandidatin durch. Die Politikerin der Kroatischen Demokratischen Gemeinschaft (HDZ) kam auf 46,5 Prozent der Stimmen. Einzig bei den Bosniaken setzte sich ein gemäßigter Politiker durch, das aktuelle sozialdemokratische Mitglied des Staatspräsidiums, Denis Bečirović. Mit 38,1 Prozent der Stimmen musste er aber massive Einbußen hinnehmen und lag nur knapp vor SDA-Chef Bakir Izetbegović (33,4 Prozent.)