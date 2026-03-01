„Wegen Englisch“: Armin Assinger neckt Pariasek

Kopf zerbrechen

Als die beiden nach dem abgesagten Super-G der Herren fachsimpelten, weshalb Österreichs Speed-Athleten denn im Super-G so viel stärker abschneiden als in der Abfahrt, nannte Assinger Stefan Babinksy als Beispiel. Dieser würde im Super-G deshalb vorne mitmischen, weil er dort nur einen Versuch hat und auf Anhieb performen muss. Bei Abfahrten würde der 29-Jährige nach guten Trainingsläufen hingegen anfangen, sich den Kopf zu zerbrechen, was er denn noch besser machen könnte. Das würde meistens nach hinten losgehen, so der ORF-Experte.