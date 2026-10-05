„Kaum jemand weiß, dass mein Beruf existiert“

Was unterscheidet Ihre Bürsten von Industrie-Ware?

Ein regionales, handgemachtes Stück hat einen ganz anderen Wert als etwas Gesichtsloses, das im Container aus China kommt. Es geht um Qualität und um die Rohstoffe. Ein Rosshaarbesen aus dem Handel ist immer eine Mischung aus Rosshaar und Kunststoff. Bei mir ist er zu 100 Prozent aus Rosshaar. Das macht einen Unterschied: Kunststoff wirbelt beim Zusammenkehren den Staub auf, Rosshaar bindet ihn. Den Unterschied sieht der Kunde, sobald er die Bürste verwendet.