Wieder eingeschränkter Betrieb auf Ostbahn möglich

Fernverkehrsverbindungen – Railjets und Regiojets – fahren seit 11.30 Uhr wieder durchgehend. Eurocitys wurden aufgrund der noch eingeschränkt verfügbaren Infrastruktur zwischen Gramatneusiedl und Bruck an der Leitha noch im Schienenersatzverkehr mit Autobussen geführt. Selbiges galt für die meisten Züge des Nahverkehrs.