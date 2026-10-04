Wieder eingeschränkter Betrieb auf Ostbahn möglich

Nach der Streckenunterbrechung auf der Ostbahn im Abschnitt Gramatneusiedl – Bruck/Leitha wegen einer am Samstagvormittag aufgetretenen Oberleitungsstörung ist seit Sonntag kurz vor Mittag „zumindest ein eingeschränkter Betrieb auf der Schiene wieder möglich“.
Fernverkehrsverbindungen – Railjets und Regiojets – fahren seit 11.30 Uhr wieder durchgehend. Eurocitys wurden aufgrund der noch eingeschränkt verfügbaren Infrastruktur zwischen Gramatneusiedl und Bruck an der Leitha noch im Schienenersatzverkehr mit Autobussen geführt. Selbiges galt für die meisten Züge des Nahverkehrs.
Kabelbrand durch Tier
Die Störung wurde ÖBB-Erkenntnissen zufolge durch ein Tier in der Oberleitung verursacht. Es kam auch zu einem Kabelbrand. Die Reparaturarbeiten dauern voraussichtlich bis zum Betriebsschluss am Montag an, informierten die Bundesbahnen.
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