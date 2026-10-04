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Nachbarin schlug Alarm

Mann wollte mit Holzstock in Wohnung einbrechen

Wien
04.10.2026 12:27
Der Holzstock wurde von der Polizei sichergestellt.
Der Holzstock wurde von der Polizei sichergestellt.(Bild: LPD Wien)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein 35-Jähriger ist am Samstagabend nach einem mutmaßlichen Einbruch in eine Nachbarwohnung in Wien-Favoriten festgenommen worden. Das Kuriose an dem Fall: Der Einbrecher trug einen Holzstock bei sich.

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Eine Frau hatte den Mann zuvor von ihrem Balkon aus mit einem Holzstock gesehen und kurz darauf einen lauten Knall aus der Wohnung ihrer derzeit nicht anwesenden Nachbarn gehört. Daraufhin verständigte sie die Polizei, so die Exekutive am Sonntag.

„Wirre Angaben“
Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Ada-Christen-Gasse betraten die aufgebrochene Wohnung und trafen dort auf den 35-jährigen Iraner. Dieser machte laut Polizei „wirre Angaben“ und erklärte, nach einer Frau zu suchen.

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Einbrecher hatte Holzstock mit
Der Mann wurde festgenommen, der von ihm mitgeführte Holzstock wurde sichergestellt. Die Zeugin hatte gegenüber den Polizisten angegeben, dass ihr der Nachbar bereits zuvor wegen seines zeitweise ungewöhnlichen Verhaltens aufgefallen sei.

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