Automatic Draft

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Bahrain Grand Prix

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04.10.2026 10:21
At first, the rain caused chaos; then software issues compounded the problems.
At first, the rain caused chaos; then software issues compounded the problems.(Bild: EPA/FAZRY ISMAIL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Chaos at the Bahrain Grand Prix: Due to heavy rain, the start scheduled for 9 a.m. (CEST) had to be postponed. When the race was finally set to begin, several cars experienced software issues, causing yet another delay.

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Less than an hour before the red lights were scheduled to go out, rain began to fall over the Sepang International Circuit. Tents were set up on the starting grid to shelter the cars, and it was pouring buckets during the national anthems for Malaysia and Bahrain.

(Bild: EPA/FAZRY ISMAIL)

When the rain let up, 9:40 a.m. was announced as the start time. Because several cars—including Lewis Hamilton’s Ferrari—stalled during the warm-up lap due to software issues, the start was postponed once again. According to ServusTV, the FIA then sent a software update to all teams so the race could finally get underway.

(Bild: AFP/JADE GAO)
(Bild: AP/Vincent Thian)

Replacement for the Sakhir Race
The Grand Prix is a replacement for the race in the Sakhir Desert in Bahrain in April, which had been canceled due to the war with Iran. Rain-soaked races were common in Malaysia when the circuit was a permanent fixture on the racing calendar from 1999 to 2017. In 2009, the Grand Prix even had to be abandoned after 31 laps. With the current generation of cars, there hasn’t been a classic rain race yet this year.

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