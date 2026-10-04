Automatic Draft

Replacement for the Sakhir Race

The Grand Prix is a replacement for the race in the Sakhir Desert in Bahrain in April, which had been canceled due to the war with Iran. Rain-soaked races were common in Malaysia when the circuit was a permanent fixture on the racing calendar from 1999 to 2017. In 2009, the Grand Prix even had to be abandoned after 31 laps. With the current generation of cars, there hasn’t been a classic rain race yet this year.