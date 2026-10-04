Regen und streikende Software: Chaos in Sepang

Ersatz für Sakhir-Rennen

Der Grand Prix ist der Ersatz für das Rennen in der Wüste von Sakhir in Bahrain im April, das wegen des Iran-Kriegs abgesagt worden war. Regenrennen gab es in Malaysia öfter, als der Kurs von 1999 bis 2017 fest zum Rennkalender gehört hatte. 2009 musste der Grand Prix sogar nach 31 Runden abgebrochen werden. Mit der aktuellen Fahrzeuggeneration gab es in diesem Jahr noch kein klassisches Regenrennen.