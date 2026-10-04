Regen und streikende Software: Chaos in Sepang

Chaos beim Grand Prix von Bahrain: Wegen Starkegens musste der für 9 Uhr (MESZ) geplante Start nach hinten verschoben werden. Als es dann endlich losgehen sollte, hatten mehrere Autos Softwareprobleme, sodass es erneut zu einer Verzögerung kam.
Weniger als eine Stunde vor dem geplanten Erlöschen der roten Ampeln setzte der Niederschlag über dem Sepang International Circuit ein. Für die Autos wurden Zelte zum Schutz in der Startaufstellung aufgebaut, bei den Hymnen für Malaysia und Bahrain goss es wie aus Kübeln.
Als der Regen nachließ, wurde 9.40 Uhr als Startzeit bekannt gegeben. Weil bei der Aufwärmrunde einige Autos – unter anderem der Ferrari von Lewis Hamilton – wegen Softwareproblemen liegen blieben, wurde der Start erneut nach hinten verschoben. Laut ServusTV schickte die FIA danach an alle Rennställe ein Softwareupdate, damit es endlich losgehen kann.
Ersatz für Sakhir-Rennen
Der Grand Prix ist der Ersatz für das Rennen in der Wüste von Sakhir in Bahrain im April, das wegen des Iran-Kriegs abgesagt worden war. Regenrennen gab es in Malaysia öfter, als der Kurs von 1999 bis 2017 fest zum Rennkalender gehört hatte. 2009 musste der Grand Prix sogar nach 31 Runden abgebrochen werden. Mit der aktuellen Fahrzeuggeneration gab es in diesem Jahr noch kein klassisches Regenrennen.
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