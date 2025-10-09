Zukunft der Rudolfshütte bleibt weiter ungewiss

Nächster Schritt, dennoch ist Warten angesagt

Dagegen legte sich aber die Landesumweltanwaltschaft (LUA) quer. Sie beharrte mit ihrer Beschwerde gegen einen früheren Bescheid auf ein UVP-Verfahren für den Bau im Hochgebirge. Holleis zog im Verfahren vor Gericht schließlich entnervt seinen Antrag zurück. Das Aus für das Hotel schien besiegelt. Dann folgte die Kehrtwende: Der Hotelier sperrte vorübergehend wieder auf. Bis heute kämpft er um die schon im Rohbau errichtete Erweiterung der Rudolfshütte. Stets mit dem Ziel, nach Fertigstellung die Betriebe am Weißsee inklusive Bergbahn in bestmöglichem Zustand zu verkaufen.