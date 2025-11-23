Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Keine UVP nötig

224 neue Betten: Rudolfshütte darf ausbauen

Salzburg
23.11.2025 19:00
Die Rudolfshütte liegt in Uttendorf auf 2315 Metern Seehöhe. Mit derzeit 352 Betten kann das ...
Die Rudolfshütte liegt in Uttendorf auf 2315 Metern Seehöhe. Mit derzeit 352 Betten kann das Hotel samt Skigebiet aber nicht finanziell rentabel geführt werden.(Bild: EXPA/ JFK)

Für den Ausbau des Berghotels in Uttendorf ist keine Umweltprüfung notwendig. Daher kann Besitzer Wilfried Holleis nach der Wintersaison starten. Verkaufen will er das Hotel aber trotzdem und sucht Investoren.

0 Kommentare

Im Genehmigungsverfahren zum Ausbau der Rudolfshütte in Uttendorf hat es keine Einsprüche innerhalb der sechswöchigen Frist gegeben. Damit ist klar, dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung für das Projekt nötig ist. Schon im kommenden Jahr, unmittelbar nach der Wintersaison, sollen die Arbeiten beginnen. 224 neue Betten werden bei dem Berghotel auf 2315 Metern Seehöhe entstehen. Insgesamt werden es dann 576 sein.

Es gibt laut Hotel zu wenige Tagesskigäste
„Nur so haben das Hotel und das Skigebiet eine Zukunft“, berichtet ein Sprecher von Hotelier Wilfried Holleis. Denn die lange Anreise durch das Tal schreckt die Tagesgäste ab. Daher ist man auf die Hotelgäste angewiesen, die auch mehrere Nächte bleiben und die Lifte nützen. Rein die Liftanlagen sind seit langem defizitär. Daher wollte Holleis bereits vor der Wintersaison 2024/25 die Reißleine ziehen und eigentlich gar nicht mehr öffnen. Einen Winterbetrieb hat es dann doch noch gegeben.

Die Liftanlagen sind nicht rentabel.
Die Liftanlagen sind nicht rentabel.(Bild: Weißsee Gletscherwelt)

Auflagen zum Schutz von Tieren und Natur 
Und dieser scheint mit der Genehmigung des Ausbaus für die Zukunft gesichert. Einige Punkte müssen aber noch umgesetzt werden. Zum Schutz der Vögel müssen die Fenster mit Folien beklebt werden, um zu verhindern, dass die Tiere gegen die Scheiben krachen. Auch bei der Beleuchtung wird es Einschränkungen geben. Im Sommer gilt für Wanderer die Pflicht, nur gekennzeichnete Wege zu benützen. „Das wird natürlich alles erfüllt“, heißt es aus dem Unternehmen.

Lesen Sie auch:
Trotz neuem Bescheid
Zukunft der Rudolfshütte bleibt weiter ungewiss
09.10.2025
Großes Aufatmen
Winterbetrieb auf Rudolfshütte ist gesichert
09.10.2024
Krone Plus Logo
Auf 2300 Metern
Investoren sollen legendäre Rudolfshütte retten
02.10.2024

Genehmigung gab es erst im zweiten Anlauf 
Gegen einen früheren Bescheid hatte die Salzburger Landesumweltanwaltschaft wegen des Baus im Hochgebirge Einspruch eingelegt. Holleis ging sogar vor Gericht, zog dort dann aber entnervt seinen Antrag wieder zurück. Jetzt dürfte es seitens der Umwelthüter keine Einwände mehr gegeben haben. Was sich nicht geändert hat, ist die Tatsache, dass Holleis weiterhin sein Berghotel verkaufen will. Die Chancen darauf haben sich durch den Ausbau deutlich erhöht. F. Roittner

Porträt von Felix Roittner
Felix Roittner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
181.618 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
139.352 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
133.734 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
678 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf