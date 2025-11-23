224 neue Betten: Rudolfshütte darf ausbauen

Es gibt laut Hotel zu wenige Tagesskigäste

„Nur so haben das Hotel und das Skigebiet eine Zukunft“, berichtet ein Sprecher von Hotelier Wilfried Holleis. Denn die lange Anreise durch das Tal schreckt die Tagesgäste ab. Daher ist man auf die Hotelgäste angewiesen, die auch mehrere Nächte bleiben und die Lifte nützen. Rein die Liftanlagen sind seit langem defizitär. Daher wollte Holleis bereits vor der Wintersaison 2024/25 die Reißleine ziehen und eigentlich gar nicht mehr öffnen. Einen Winterbetrieb hat es dann doch noch gegeben.