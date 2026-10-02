„Ich schaffe das allein einfach nicht mehr!“

Diese Zahl hat es in sich! 90 Prozent (!) der Allein- und Getrennterziehenden fühlen sich massiv belastet. Das zeigt eine aktuelle Studie der Arbeiterkammer NÖ auf. Der alarmierende Befund: Neben häufigem Zeitdruck sind es vor allem die Überforderung, alle alltäglichen Aufgaben alleine zu stemmen, sowie die alleinige Erziehungsverantwortung, welche die Betroffenen belasten.