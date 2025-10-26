Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Mimin im Interview

Nina Proll: „Bin katholischer, als mir lieb ist!“

Burgenland
26.10.2025 09:00
Ihre vielen Talente und Facetten kommen Nina Proll beruflich zugute.
Ihre vielen Talente und Facetten kommen Nina Proll beruflich zugute.(Bild: zVg)

Morgen (20:15 Uhr, ORF1) ist Nina Proll als Königin und Beamtin in „Weber & Breitfuß“ zu sehen. Demnächst gastiert sie als Sängerin im Burgenland und Salzburg. Die „Krone“ sprach mit ihr über Förderkürzungen, neue Aufgaben, Propaganda, ihre Familie – und warum sie quasi nackt hinterm Herd steht.

0 Kommentare

„Krone“: Frau Proll, Sie touren seit 13 Jahren mit Ihrem Musikprojekt „Lieder eines armen Mädchens“ durch Österreich. Am 5. November machen Sie auch beim Klangfestival Schlaining Station. Benannt haben Sie diesen Liederabend nach dem gleichnamigen Liederzyklus, den Friedrich Hollaender in den 1920ern für seine erste Frau, die Berliner Diseuse Blandine Ebinger, komponierte. Darin beleuchten Sie das Schicksal einer erfolgreichen Sängerin, die das Erstarken der Nationalsozialisten Ende der 1930er Jahre zur Flucht zwingt – und zu einem neuen Leben. Warum werden Sie nicht müde, dieses Thema unter die Leute zu bringen?
Nina Proll: Die „Lieder eines armen Mädchens“ haben mich nicht mehr losgelassen, seit ich sie das erste Mal gehört habe. Peter Gillmayr, mein musikalischer Leiter, hatte die Idee dazu und wir spielen sie, solange, die Leute sie hören wollen. Sie sind zeitlos. Ausgrenzung, Zensur, Verfolgung, Denunziation sind leider Themen, die scheinbar nie an Aktualität verlieren.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Petra Klikovits
Petra Klikovits
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
7° / 13°
Symbol bedeckt
Güssing
4° / 12°
Symbol leichter Regen
Mattersburg
5° / 12°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
5° / 13°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
5° / 11°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Warnungen wurden ignoriert“: 19-Jähriger tot
186.334 mal gelesen
Die internationale Hilfsfrist wird mit 15 Minuten angegeben, im aktuellen Fall waren es 40 ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
158.530 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Wirtschaft
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
155.000 mal gelesen
Im Ringe-Kampf mit den Ermittlern: Nathalie Benko
Mehr Burgenland
Bitte um Unterstützung
Familie aus Stinatz vom Schicksal arg gebeutelt
Thema Integration
Das Burgenland als Vorzeige-Bundesland
Krone Plus Logo
Titeltraum
Steinwender mit Hearts auf den Spuren von Sir Alex
Geschäft mit Kastanien
Süße burgenländische Maroni stehen hoch im Kurs
Krone Plus Logo
Rauchzeichen
Als der Tabakanbau im Burgenland florierte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf