Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auf Schiene

ÖBB investieren 80 Millionen in Bahninfrastruktur

Vorarlberg
31.12.2025 08:30
Die Strecke Feldkirch – Buchs wird rundum erneuert.
Die Strecke Feldkirch – Buchs wird rundum erneuert.(Bild: LINDNER (Sailerbrothers))

Alles auf Schiene: In Vorarlberg werden im kommenden Jahr Bahnstrecken erneuert und Bahnhöfe und Haltestellen neu geplant – auch ökologische Gesichtspunkte spielen dabei eine Rolle.

0 Kommentare

Nicht weniger als 80 Millionen Euro werden die ÖBB im Jahr 2026 in Vorarlberg investieren. Das sind rund sechs Millionen mehr als im vergangenen Jahr. Zudem werden das Schienennetz und die Haltestelle Nendeln im Fürstentum Liechtenstein um 35 Millionen Euro saniert – eine Investition, die auch die Vorarlberger Pendler und Pendlerinnen spüren werden. Wo wird umgebaut?

Mobilitätsdrehscheibe soll Vorzeigeprojekt werden
In Feldkirch Tosters starten im kommenden Jahr die Hauptarbeiten für die neue Haltestelle. Dadurch wird insbesondere das Krankenhaus Feldkirch besser erreichbar. Die Haltestelle Tisis wird im Gegenzug aufgelassen. Im Herbst wird der neue Vorplatz der Haltestelle Klaus eröffnet: neue Fahrradabstellplätzen, eine Park&Ride-Anlage nach dem Schwammstadt-Prinzip, ausgeklügelte Bepflanzung und Photovoltaikanlagen auf dem Dach – die Mobilitätsdrehscheibe soll damit zum ökologischen Vorzeigeprojekt werden.

Die Haltestelle Klaus ist bereits fertig.
Die Haltestelle Klaus ist bereits fertig.(Bild: ÖBB/Sailerbrothers)

In Wolfurt wurde der barrierefreie Ausbau der Haltestelle Ende des Jahres abgeschlossen. Im kommenden Herbst erfolgt die offizielle Fertigstellung des neugestalteten Vorplatzes mit modernem Park&Ride-Angebot. Zwischen Rankweil und Götzis wird zudem die Strecke modernisiert: 2026 werden neue Gleise verlegt, 2027 wird mit dem Bau eines elektronischen Stellwerks in Götzis begonnen. Auch die Bestandsstrecke zwischen Feldkirch und Buchs wird umfassend erneuert. Die Strecke ist dafür von 14. Juni bis 14. Oktober vollständig gesperrt.

Ein weiterer Meilenstein für die Qualität des Personenfernverkehrs ist die Ertüchtigung des sogenannten Klosterbogens an der Arlberg-Westrampe. Das Projekt befindet sich derzeit in der Umweltverträglichkeitsprüfung. Bei einem positiven Bescheid könnte der Baustart bereits Ende des kommenden Jahres erfolgen. Zudem wird an den Bahnhöfen Franstanz, Götzis, Nenzing und Bregenz weitergeplant.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-7° / -3°
Symbol wolkenlos
Bludenz
-6° / -2°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
-6° / -1°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
-7° / -2°
Symbol wolkenlos

krone.tv

„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
300.548 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Tirol
Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote
102.786 mal gelesen
Für die jungen Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät.
Ski Nordisch
Anzug-Wirbel! Deutscher nun am Oberstdorf-Stockerl
88.242 mal gelesen
Felix Hoffmann
Mehr Vorarlberg
Auf Schiene
ÖBB investieren 80 Millionen in Bahninfrastruktur
„Ein Missverständnis“
Pensionist soll Versicherung abgezockt haben
Für die Trainer
Altach war nicht für alle der große Karriere-Start
Festnahme nach Flucht
U-Haft für Messermann vom Bregenzer Friedhof
Polizei appelliert
Bei Böllern, Raketen und Co Hausverstand einsetzen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf