ÖBB investieren 80 Millionen in Bahninfrastruktur

Mobilitätsdrehscheibe soll Vorzeigeprojekt werden

In Feldkirch Tosters starten im kommenden Jahr die Hauptarbeiten für die neue Haltestelle. Dadurch wird insbesondere das Krankenhaus Feldkirch besser erreichbar. Die Haltestelle Tisis wird im Gegenzug aufgelassen. Im Herbst wird der neue Vorplatz der Haltestelle Klaus eröffnet: neue Fahrradabstellplätzen, eine Park&Ride-Anlage nach dem Schwammstadt-Prinzip, ausgeklügelte Bepflanzung und Photovoltaikanlagen auf dem Dach – die Mobilitätsdrehscheibe soll damit zum ökologischen Vorzeigeprojekt werden.