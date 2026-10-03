Erstes Oktoberwochenende bringt viel Sonnenschein

Das erste Oktoberwochenende dieses Jahres fällt alles andere als herbstlich aus: Die Sonne scheint verbreitet von früh bis spät. Die Temperaturen steigen erneut auf bis zu 25 Grad. Nach Herbst fühlt sich dieses Wetter jedenfalls nicht an!
Ein Blick auf die Wetterkarten lässt einen fast zweifeln: Ist wirklich schon Oktober? So wird auch dieses Wochenende geradezu sommerlich. Am Samstagvormittag ziehen zwar noch in einigen Tal- und Beckenlagen Nebelfelder durch, davon abgesehen scheint aber häufig die Sonne.
In den frühen Morgenstunden ist es noch richtig frisch: Tiefsttemperaturen von gerade einmal zwei Grad sind zu erwarten. Im Laufe des Tages heizt sich die Luft aber dann schnell auf – im Osten sind sogar bis zu 25 Grad möglich.
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Während sich der Himmel im Osten verbreitet blitzblau präsentiert, versteckt sich die Sonne im Westen hinter der ein oder anderen Wolke. Am Nachmittag sind hier lokal auch einige Schauer möglich.
Kurz gesagt: Oktober hin oder her, der Spätsommer geht weiter in die Verlängerung.
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