Klare Ansage: Keine ABA-Spieler in der Bundesliga!

Bei den übrigen Bundesligaklubs machen sich mit Blick auf den Kader der Hauptstädter jedoch Sorgenfalten breit – man befürchtet punktuelle Verstärkungen aus der ABA-Truppe. Stazić kann diese Ängste allerdings nehmen: „Wir geben in der Bundesliga den jungen Talenten die Chance, sich zu entwickeln. Es werden wohl noch ein, zwei Verstärkungen kommen, aber keiner aus der ABA-Liga, das steht fest. Wir haben uns für diesen Weg entschieden und werden diesen auch weitergehen.“