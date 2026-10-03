Australien: Auto rast in Gruppe von Rugby-Fans

Ein Autofahrer hat in Australien mehrere Rugby-Fans verletzt, die am Straßenrand ihre Mannschaft auf dem Weg zum Meisterschafts-Finale verabschieden wollten.
Wie lokale Medien berichteten, habe der Fahrer in der Stadt Newcastle rund 160 Kilometer nördlich von Sydney die Kontrolle verloren und sei in eine Menschengruppe gefahren. Dabei habe es mindestens neun Verletzte gegeben. Zwei von ihnen, ein fünfjähriges Mädchen und ein 67-jähriger Mann, befänden sich in kritischem Zustand.
Fahrer festgenommen
Zahlreiche Notarztwagen sowie drei Rettungshubschrauber waren am Unfallort. Der Fahrer sei noch dort festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Newcastles Bürgermeister Gavin Morris sagte dem Sender ABC, der 18-jährige Fahrer habe sich an den Feierlichkeiten beteiligen wollen und sei ein Fan – es sei also ein Unfall gewesen und keine vorsätzliche Attacke.
Bilder australischer Medien zeigten, wie zahlreiche Fans die Ränder der Straßen säumten, auf denen der Teambus sich auf die rund zweistündige Fahrt nach Sydney machen wollte. Teamangaben zufolge nahm er nach dem Zwischenfall aus Sicherheitsgründen einen anderen Weg als geplant.
Rugby ist in Australien äußerst populär. Die Saison der nationalen Liga NRL endet am Sonntag in Sydney mit dem Endspiel zwischen den Sydney Roosters und den Newcastle Knights. Um den Frauen-Titel spielen die Sydney Roosters und die Brisbane Broncos.
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