Australien: Auto rast in Gruppe von Rugby-Fans

Fahrer festgenommen

Zahlreiche Notarztwagen sowie drei Rettungshubschrauber waren am Unfallort. Der Fahrer sei noch dort festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Newcastles Bürgermeister Gavin Morris sagte dem Sender ABC, der 18-jährige Fahrer habe sich an den Feierlichkeiten beteiligen wollen und sei ein Fan – es sei also ein Unfall gewesen und keine vorsätzliche Attacke.