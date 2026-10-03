Wie ein Amateurverein zum Kultklub wurde

Happy Birthday, TSV Hartberg! Der Bundesligist feiert mit Fans das 80-jähriges Bestehen. Kaum ein Klub schrieb in den letzten Jahren ein derartiges Fußballmärchen. Die „Krone“ beleuchtete die Vergangenheit und zeigt auf, wie ein „Dorfklub“ in Österreich für Schlagzeilen sorgt. Als Cupschreck, Liga-Konstante und Europacup-Fighter.
Als 1946 einige beherzte Männer und Frauen den TSV Hartberg gründeten, war wohl niemanden bewusst, welche Rolle dieser Klub einmal im österreichischen Fußball spielen würde. Seit 2018 sind die Oststeirer nun schon in der Bundesliga vertreten, ärgerten die Topklubs von Wien, Linz bis Graz. Dreimal erreichte der Verein die Meistergruppe, 2025 sogar das Cupfinale.
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