Novak Djokovic quält sich in die nächste Runde

Nun kommt es wohl zu Kracher

Bereits in der Runde zuvor gegen den Portugiesen Nuno Borges musste sich Djokovic behandeln lassen, feierte mit viel Mühe einen Zweisatzsieg. Im Viertelfinale könnte es nun zu einem echten Kracher kommen: Der zweifache Grand-Slam-Sieger Alexander Zverev trifft bei einem Sieg gegen Underdog Juncheng Shan auf den Serben.