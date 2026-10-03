Novak Djokovic quält sich in die nächste Runde

Was für ein Kampf! Mit viel Mühe und unter Schmerzen quälte sich Tennis-Ass Novak Djokovic beim ATP-Turnier in Peking gegen Lokalmatador Yunchaokte Bu mit 4:6, 7:6(2), 6:2 ins Viertelfinale.
Die Nummer 104 der Welt gewann den ersten Satz mit 6:4 und führte im zweiten Satz mit einem Break. Da nahm Djokovic eine medizinische Auszeit, legte sich minutenlang auf den Boden und ließ sich unter offensichtlichen Schmerzen am Oberkörper behandeln.
Danach lief es wieder für den Serben, er rettete sich in den Tiebreak, den er gewann, und ließ im dritten Satz (6:2) nichts anbrennen.
Nun kommt es wohl zu Kracher
Bereits in der Runde zuvor gegen den Portugiesen Nuno Borges musste sich Djokovic behandeln lassen, feierte mit viel Mühe einen Zweisatzsieg. Im Viertelfinale könnte es nun zu einem echten Kracher kommen: Der zweifache Grand-Slam-Sieger Alexander Zverev trifft bei einem Sieg gegen Underdog Juncheng Shan auf den Serben.
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