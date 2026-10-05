Sandy P. Peng: Die Katzenretterin von Sinai

Kastrationen, um das Leid zu reduzieren

Nach der Operation brachte die Aktivistin den Vierbeiner fast täglich zur Wundversorgung in die Tierklinik. Dabei bekam die Vorarlbergerin zunehmend Einblick in das Ausmaß des Leids, dem unzählige Straßenkatzen in Dahab ausgesetzt sind, und beschloss kurzerhand, aktiv zu werden. Gemeinsam mit Dominique Steiger und Hans Weiland gründete Sandy P. Peng im Oktober 2024 „Project Sinai“. Das gemeinsame Ziel: möglichst vielen Tieren zu helfen und gleichzeitig langfristig etwas an den Lebensbedingungen der freilebenden Katzen zu verändern. Um das zu erreichen, wird beim „Project Sinai“ sowohl auf die medizinische Versorgung akut verletzter und kranker Tiere sowie auf Kastrationen gesetzt. Die Katzen werden eingefangen, kastriert/sterilisiert und anschließend wieder in ihr vertrautes Umfeld zurückgebracht. Auf diese Weise wird unmittelbare Hilfe geleistet und der Grundstein dafür gelegt, dass neues Tierleid durch Überpopulation möglichst gar nicht erst entstehen kann.