Wetter verhindert Abflüge am Berliner Flughafen

„Aktuell finden am Flughafen BER aufgrund der Witterungsverhältnisse keine Starts statt“, sagte eine Sprecherin. Davon seien derzeit nur Starts betroffen, Flugzeuge in der Luft könnten derzeit am BER landen, allerdings seien auch schon erste Landungen gestrichen worden, hieß es weiter. Wie lange keine Maschinen abheben können, sei noch nicht klar.