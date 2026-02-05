Schnee und Eisregen
Wetter verhindert Abflüge am Berliner Flughafen
Am Berliner Flughafen BER konnten Donnerstagfrüh wegen Schneefalls und Eisregen keine Flugzeuge starten. Aufgrund schnell gefrierenden Regens sei eine Enteisung der Flugzeuge derzeit nicht möglich, hieß es.
„Aktuell finden am Flughafen BER aufgrund der Witterungsverhältnisse keine Starts statt“, sagte eine Sprecherin. Davon seien derzeit nur Starts betroffen, Flugzeuge in der Luft könnten derzeit am BER landen, allerdings seien auch schon erste Landungen gestrichen worden, hieß es weiter. Wie lange keine Maschinen abheben können, sei noch nicht klar.
Massive Verspätungen und Flugausfälle
Passagiere müssten mit Flugausfällen sowie massiven Verspätungen rechnen und würden gebeten, bei den Airlines den Flugstatus zu prüfen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor hoher Glättegefahr durch Eis und gefrierenden Regen in der deutschen Hauptstadt.
Blitzeis sorgt für Probleme bei U-Bahnen
Das Winterwetter sorgte auch im Berliner U-Bahnnetz für Probleme. Die Linien U2 und U3 sind auf den oberirdischen Abschnitten unterbrochen, auf mehreren S-Bahnlinien gibt es Störungen. „Die oberirdischen Abschnitte können derzeit nicht befahren werden, weil sich auf den Stromschienen Blitzeis gebildet hat“, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe mit.
Auf einigen Autobahnen innerhalb der Stadt und in Brandenburg gab es Unfälle. Auch die Deutsche Bahn meldet Ausfälle und Verspätungen. Vor allem die ICE-Strecke von Berlin nach Hannover sei betrofffen, hieß es.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.