Dreifachmord in Bayern: Opfer-Mutter will Wahrheit

Erstes Opfer seit Juni tot

Die sofort verständigten Polizisten-Kollegen in Bayern hielten in dem in Verruf stehenden Haus Nachschau und entdeckten dort drei Leichen. Neben der 22-jährigen Laura entdeckten die Polizisten auch die sterblichen Überreste eines Mannes (56) und einer weiteren jungen Frau (26) im Kühlschrank. Letztere soll bereits seit Juni tot sein. Laut Staatsanwaltschaft kamen alle Opfer in dem Haus ums Leben.