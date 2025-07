Dreifachmord in Bayern: Polizei hat neue Details

Der Albtraum nimmt in Zwiesel kein Ende. Nachdem am Dienstag ein Slowake (37) in Linz einen Dreifachmord gestanden hatte, laufen die Ermittlungen im 9000-Einwohner-Ort auf Hochtouren. Zwei Todesopfer konnten bereits am Dienstag identifiziert werden – jetzt gibt es auch Details zu der dritten Leiche.