Verdächtiger wird nach Horror-Tat ausgeliefert

Der Verdächtige, der nach eigenen Angaben in der niederbayerischen Kleinstadt Zwiesel drei Menschen getötet hat, wird von Österreich nach Deutschland ausgeliefert. Der 37-jährige Slowake hatte sich Mitte Juli in Linz bei der Polizei gestellt. Aktuell sitzt er in Untersuchungshaft und soll in den kommenden zwei Wochen übergeben werden.