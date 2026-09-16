Alpla expandiert weiter: Neue Werke in der Türkei

Die beiden neuen Werke ergänzen das Produktionsnetzwerk des Vorarlberger Unternehmens in der Türkei und erhöhen gleichzeitig deutlich die landesweite Kapazität. Mit der Errichtung der neuen Produktionsstätten festigt das Unternehmen zudem die Rolle der Türkei als einen seiner wichtigsten Märkte innerhalb der Region Africa, Middle East & Türkiye (AMET).